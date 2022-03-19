شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: انخفاض ملحوظ فى إصابات كورونا ولا يوجد متحورات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك انخفاضا ملحوظا في معدلات الإصابات بفيروس كورونا وانخفاضا في عدد المرضى الذين يحتاجون للدخول إلى المستشفيات وانخفاضا في الوفيات، موضحا أن التراجع الكبير في أعداد الإصابات وشدتها مع ارتفاع أعداد الملقحين والحاصلين على الجرعة كاملة وهذا منطقي وعلمي جدا.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الدول التي شهدت ارتفاعات في إصابات كورونا لم تشهد تحورات جديدة من الفيروس، ويجب متابعة معدلات التطعيم في الدول التي ترتفع فيها نسبة الإصابة بفيروس كورونا هذه الأيام.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن مصر تتعامل في أزمة كورونا مع منهج تقليل معدلات الإصابات واستراتيجية الدول تختلف من دولة لأخرى في التعامل مع كورونا، كما أشار إلى أن مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية هدفه التخفيف على المرضى وتقليل دورة الكشف.