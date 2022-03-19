شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الربيع يبدأ الاثنين وننصح باستمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الفترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يبدأ رسميا يوم الاثنين المقبل، وستشهد الأيام المقبلة ارتفاع بدرجات الحرارة مع سطوع الشمس مع الساعات الأولى بالصباح.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي عبر قناة dmc، أن الرياح تكون نشطة على بعض المناطق وهذا ما يزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، وتظل الأجواء الشتوية خلال الأيام المقبلة بسبب نشاط الرياح الشديدة.

وأكمل محمود شاهين: "هناك انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، نتيجة الكتل الهوائية القادمة من غرب أوروبا، والاعتدال في درجات الحرارة بعد نهاية هذا الأسبوع، وستكون الأسابيع المقبلة أكثر تحسنا مع فصل الربيع".

ونصح بعدم التخلي عن الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، متابعا: لا يمكن خلع الملابس الشتوية إلا مع قدوم شم النسيم في الفترة المقبلة.