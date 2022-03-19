شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مصر لديها إتاحة فى كل السلع الأساسية والتكميلية والبديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم العشماوي، نائب وزير التموين، إن الأزمات دائما تطلق عندما يكون هناك نقص في السلع، أو إذا كانت هناك تحرك في الأسعار غير مبررة، أو أن تتواجد السلع في مناطق ولا تتواجد في أخرى، موضحا أن مصر لديها إتاحة في كل السلع، الأساسية أو التكميلية والبديلة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "حدث زيادة على المستوى العالمي في أسعار بعض السلع، ولكن بسبب المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية لمصر، لم نشهد أي تحرك سلعي في منافذ البيع، والدولة لديها العديد من منافذ البيع التابعة تصل لما يقرب من 40 ألف منفذ، بالإضافة لمنافذ وزارة الزراعة والقوات المسلحة والداخلية".

وقال: "بسبب رمضان تم تخفيض أسعار العديد من السلع ما بين 20% إلى 35%، ولكن في بعض السلاسل، كان هناك زيادة غير مبررة، والسبب أنهم كان لديهم مخزون، وبالتالي استفاد بعض التجار من التحركات السعرية العالمية والتضخم".

وتابع: "الدولة تدخلت، ومثال على ذلك رغيف الخبز، لأن حجم استهلاك المواطنين لرغيف الخبز هو الأكبر، ولكن إ ذا توجه المواطن إلى منافذ الحكومة يمكنه أن يتحصل على السلعة بأسعار أرخص مما تباع فيه عند القطاع الخاص والسلاسل، الدولة لها أنياب وتتدخل بأدواتها عند الحاجة وعندما يكون هناك سعر غير عادل".

وقال: "رقابة السوق تتم من خلال جهات معلومة، مفتي التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، وهم الثلاث جهات التي نص عليها القانون فيما يتعلق بالرقابة على السوق، والمواطن أيضا شريك رئيسي في هذا الأمر".

وتابع: "الحكومة نجحت في أزمة كورونا، ولم نشهد نقص في أي سلعة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الخارجية نقص كبير في السلع، ورغيف الخبز يكلف الدولة من 65 قرشا إلى 70 قرشا، وتبيعه مدعم للمواطن بـ 5 قروش فقط".