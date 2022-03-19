شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ إسراء البابلى لفوزها بعضوية نقابة أطباء الأسنان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى الدكتورة إسراء البابلى لفوزها بعضوية نقابة أطباء الأسنان بالقاهرة وذلك فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بفوز الدكتورة إسراء البابلى كأول طبيبة من ذوى الإعاقة فى عضوية نقابة أطباء الأسنان بالقاهرة، مؤكدة أن هذا الفوز يؤكد كفاءتها ونجاحها، متمنية لها النجاح والتوفيق.