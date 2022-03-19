القومى للمرأة يهنئ إسراء البابلى لفوزها بعضوية نقابة أطباء الأسنان بالقاهرة

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بفوز الدكتورة إسراء البابلى كأول طبيبة من ذوى الإعاقة فى عضوية نقابة أطباء الأسنان بالقاهرة، مؤكدة أن هذا الفوز يؤكد كفاءتها ونجاحها، متمنية لها النجاح والتوفيق.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012