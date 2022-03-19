"واعظات الأزهر" يعقدن "فضفضة أسرية" افتراضيًا مع الجمهور العام

القاهرة - سامية سيد - نظمت واعظات الأزهر الشريف حلقة توعوية افتراضية بعنوان: "فضفضة أسرية" ضمن فعاليّات برنامج الاستشارات الزوجية والأسرية؛ وذلك بحضور الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، وعددا من مديرى عموم مناطق الوعظ.

يأتى تتفيذ تلك البرامج ضمن خطة التوعية التى ينفذها المجمع بالتركيز على برامج التوعية للأسرة المصرية؛ وفى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، واستجابة لحاجة المجتمع إلى مثل هذه اللقاءات التوعوية المهمة التى تمثل نتائجها طريقًا للوصول إلى مجتمع مستقر ينعم بالسلام بين جميع أفراده.

وتناولت هذا اللقاء أهمية الأسرة ومكانتها فى الإسلام، وأسس وضوابط بناء الأسرة فى الإسلام، وبيان الحقوق والواجبات فى الحياة الزوجية، مع التركيز على وسائل حماية الأسرة فى الإسلام، والتربية الإيجابية ونظرة الإسلام إلى التنشئة والتربية السليمة.

وتستهدف مثل تلك البرامج التوعوية الاهتمام بقضايا الأسرة المتنوعة باعتبارها المكون الرئيس للمجتمع وبقدر تماسكها وترابطها يكون المجتمع قويًا، خاصة فى توقيت تعانى فيه الأسرة بعضًا من المشكلات والعقبات؛ نتيجة لغياب الدور الرقابى والتوجيهى لأرباب الأسر، مما أدى إلى أنتج بعضًا من المشكلات المجتمعية.