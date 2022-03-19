شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة المخابز: صدور أول حكم ضد التلاعب برغيف الخبز يعكس قوة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن صدور أول حكم قضائي بغلق المخابز في حالة التلاعب برغيف الخبز، يؤكد قوة الدولة المصرية لمنع التلاعب بالمواطن والوطن.

أضاف عطية حماد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن قرار المحكمة قرارا صائبا جدا رغم تأخره كثيرا، مردفا: أنا أؤيد هذا القرار والمحكمة حددت المتلاعب، والمتلاعبين ليس لهم مكان بيننا.

وتابع عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة: "كل الأسعار بالنسبة للخبز الحر أسعار اجتهادية، وهناك بعض التجار وأصحاب المخابز ينتهزوا فرصة الأوضاع الحالية والحرب الروسية على أوكرانيا، للتربح من الموجة برفع الأسعار".

وأكمل: "يجب أن نراعي البعد الاجتماعي لأخواتنا لاسيما في رغيف الخبز، لأنها السلعة الاستراتيجية التي تهم الجميع، وهناك بعض السيناريوهات لتحديد سعر رغيف الخبز، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي هو السبب في ضبط سوق الخبز السياحي في مصر".