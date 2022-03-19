شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: أخطر سلالة فى العالم الآن أوميكرون 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنه بالنسبة للمتحورات الخاصة بفيروس كورونا ، وفقا للبحوث التي تجرى حول العالم، فإن الفيروس في مرحلة التعايش مع نفسه، موضحا أن أخر أسابيع رأينا متحورات بدأت من أوميكرون وغيره، فوجدنا الشخص يصاب بأكثر من محتور في آن واحد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "أما دلتاكرون، يعني أن الشخص مصاب بمتحور دلتا ومتحور أوميكرون، فتكون في جسم الإنسان نفسه ما يعرف ب(عارضة دلتا كرون) وليس متحور دلتاكرون، والفيروس الآن في مرحلة ضعف، وأخطر سلالة في العالم الآن هي أوميكرون 2".

وقال: "الدلتاكرون لا يسبب أعراض خطيرة ولا قوة انتشار، والأعراض التي نراها الآن ليست خطيرة، على الرغم من طفرات دلتا".