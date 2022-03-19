5 أبريل.. محاكمة طفل دهس طفلين خلال قيادته أتوبيس في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

حددت الجهات المختصة في جنوب الجيزة، جلسة ٥ أبريل لنظر محاكمة طفل دهس طفلين خلال قيادته أتوبيس وتسبب فى وفاتهما عن طريق الخطأ.

كانت البداية بتلقي المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب بمدخل مساكن 103 بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس يستقله طفل في بداية العقد الثاني من عمره، ودراجة بخارية مما تسبب في وفاة طالبين وإصابة فتاة شقيقة أحد المتوفين، وجري نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على الطفل والأتوبيس المتسبب في الحادث وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.