تعرف على عناوين فروع "أمان" لبيع السلع بأسعار مُخفضة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

نشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عناوين الفروع والسلاسل والسرادقات ومنافذ "أمان" المشاركة في مبادرة "كلنا واحد" بالقاهرة.

وكانت الوزارة أطلقت الثلاثاء الماضي، فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة 30 يوما، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وجاءت المبادرة بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات؛ لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%.