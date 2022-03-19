صيد ثمين وحنكة الشرطة.. رحلة الإيقاع بهارب من 850 حكما في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رحلة هروب طويلة ظن معها صاحب شركة استثمار عقاري أن سقوطه في قبضة الشرطة بات بعيد المنال، وأن خطته التي ارتكن إليها طوال الفترة الماضية آتت ثمارها بنجاح فراح يواصل نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال دون أن يدري بخلده أن ضباط المباحث سيكونوا له بالمرصاد.

لا يخلو اجتماع للواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من توجيهات واضحة بملاحقة العناصر الإجرامية المطلوب ضبطها على ذمة قضايا لما له من مردود إيجابي لدى المواطنين وترسيخًا لمبدأ الردع وفرض السيطرة.

توجيهات كانت محل استجابة وترجمة سريعة على أرض الواقعة من قبل ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بورود معلومات سرية عن صيد ثمين.

صاحب شركة استثمار عقاري يبلغ من العمر 38 سنة، هارب من 850 حكما قضائيا متنوعا (مستأنف - جزئي) -منها 300 حكم بالدقي و50 بالعجوزة- يتردد على أحد الأماكن بدائرة القسم.

اجتماع سريع عقده الرائدحسام العباسي رئيس مباحث العجوزة مع معاونيه الرائد أحمد فاروق والنقيب مصطفى عبد الستار لوضع خطة بحث محكمة لرصد تحركات ونشاط أحد أخطر العناصر في مجال النصب والاحتيال على المواطنين ومن ثم الإيقاع به.

الخطة التي أشرف عليها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، تركزت على تتبع نشاط المشكو في حقه، ورصد دقيق وحذر ف آن واحد لتحركاته خشية شعوره ومن ثم هروبه.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن المتهم الثلاثيني احترف النصب والاستيلاء على مبالغ طائلة من مواطنين معتمدًا على نظام "تايم شير"، ويمتلك شركتين الأولى بميدان لبنان والثانية بمنطقة الطالبية.

بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، وجه بإعداد مأمورية لضبط المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أعد الرائد حسام العباسي عدة أكمنة أسفرت إحداها بقيادة الرائد أحمد فاروق والنقيب مصطفى عبد الستار عن ضبط المتهم الذي فقد النطق لثوان قبل أن يجمع قواه "أنتم عرفتم مكاني إزاي؟" وتم اقتياده لديوان القسم.

أمام العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة الوسط، أقر المتهم بصحة التحريات والأحكام الصادرة ضده بأقسام شرطة (العجوزة - الدقي - بولاق الدكرور - الجيزة - الطالبية - العمرانية - مدينة نصر أول وثان وثالث).

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.