الطقس غدا الأحد: شديد البرودة ليلًا.. ونشاط قوي للرياح في هذه المناطق



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنخفض الحرارة على مناطق شمال الجمهورية، ويكون الطقس بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي، يميل للبرودة على المناطق الداخلية من الشمال، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على مناطقه الوسطى ويميل للحرارة أقصى جنوب الجمهورية، ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد، وبارد على باقي الانحاء.

كما تظهر تشكيلات متنوعة من السحب في سماء الجمهورية صباحًا، تقل بتقدم ساعات النهار على أغلب الأنحاء باستثناء السواحل الشمالية، على ان يتقدم غطاء من السحب المتوسطة والعالية بداية من غرب الجمهورية بنهاية اليوم، ليشمل مناطق شمال ووسط الجمهورية بتقدم ساعات الليل، حيث الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على المناطق الشمالية امتدادًا لشمال الصعيد والواحات.

وتكون الرياح نشطة على شمال الجمهورية امتدادًا لشمال الصعيد، نشطة إلى قوية في شمال البحر الأحمر والخليجين، معتدلة بوسط الصعيد وخفيفة جنوبًا.

بالإضافة إلى احتمال سقوط أمطار بمعدلات بين 20% و30% على القاهرة والوجه البحري ومناطق من سيناء ومطروح.



أما حالة البحرين، فتكون مضطربة إجمالًا، تميل للاضطراب الشديد صباحًا قبالة الساحل الشمالي الغربي، شمال البحر الأحمر والخليجين، خاصةً خليج العقبة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة 18/11

الاسكندرية 16/9

مرسى مطروح 14/10

دمياط 15/11

بورسعيد 14/11

العريش 14/9

المنصورة 17/8

كفر الشيخ 18/8

دمنهور 18/8

طنطا 18/9

شبين الكوم 18/10

الزقازيق 18/10

العاشر من رمضان 18/9

الاسماعيلية 17/9

السويس 19/9

الفيوم 20/10

بني سويف 20/10

المنيا 22/10

أسيوط 24/10

سوهاج 26/11

قنا 27/12

الاقصر 28/12

أسوان 29/14

شرم الشيخ 24/16

الغردقة 24/14

حلايب 26/18

الخارجة 26/10

سيوة 18/8

نخل 17/5

سانت كاترين 17/4