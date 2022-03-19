قومي المرأة يشكر وزير الداخلية لتخصيص مستشفيات الشرطة للكشف على السيدات مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لإعلان قطاع الخدمات الطبية بتخصيص مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على السيدات مجانًا احتفالاً بالاحتفالات الخاصة بالمرأة والتي يشهدها شهر مارس منها عيد الأم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار الذي يعد استكمالا لجهود الوزارة في دعم ومساندة المرأة المصرية مشيدة بحرص أجهزة وقطاعات الداخلية الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمرأة المصرية والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية خاصة في مجال الرعاية الطبية.