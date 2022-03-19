نائب وزيرة التخطيط: الدولة المصرية تسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط إن الدولة المصرية نجحت في الوصول إلى معدلات نمو موجبة رغم التحديات التي يشهدها العالم حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأكد كمالي خلال كلمته على هامش المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام، كما أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات في ملف التخطيط والمتابعة لتحقيق كفاءة الإنجاز، موضحًا أنها تحصل على جميع الخطط بشكل رقمي إلكتروني رقمي.

وأضاف كمالي، أن الخطط والبرامج التي تنفذها الدولة تستهدف عدالة التوزيع على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة تؤدي إلى سرعة التنفيذ والحوكمة والمتابعة الميدانية على كل المشروعات التي تنفذ في المحافظات.

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