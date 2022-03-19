لمناقشة مشروعها.. أول رد من الكاتبة سماح أبوبكر بعد دعوة الرئاسة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعربت الكاتبة سماح أبوبكر عزت، عن سعادتها الغامرة بعد توجيه رئاسة الجمهورية دعوة لها لاستعراض مشروعها حول كتابة الطفل، بعد لقاء الإعلامية عزة مصطفى، في حلقة اليوم من برنامج "صالة التحرير"، مساء اليوم.

وقالت "سماح" في تصريحات خاصة لمصراوي: "أعيش الآن لحظة بمنتهى الفرحة وفي نفس الوقت إحساس كبير بالمسئولية وبأن القيادة السياسية مهتمة بأن نقدم شيئا يحترم عقل الطفل وبأن تكون فاعلة في حياتهم وتعمق إحساسهم بالانتماء وبالوطن، من المهم أن نغرسها في نفوس الأطفال بشكل لطيف وليس بشكل مباشر، ولكن بشكل يمنحهم صورة حقيقية لما يحدث في مصر من تطور".

وأضافت: "منذ يومين اختتمنا مؤخرا المسابقة التي نظمتها هيئة قناة السويس، في القصة القصيرة للأطفال وتحمل عنوان «القناة في عيونهم» بمبادرة من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وكنت سعيدة جدا بأن رئيس القناة قام بتسليم الجوائز بنفسه، ورأيت كيف كتبت الأطفال وأبدعت ورأيت كيف هم مرتبطون بالوطن ويعبرون عنه بشكل جميل وخيال خلاق".

وكانت الإعلامية عزة مصطفى، قالت إن برنامجها "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد، تلقى اتصالًا من مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تتوجه الكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، إلى مكتب الرئاسة لبحث مشروعها الخاص بالأطفال وما الذي يمكن تحقيقه للطفل المصري.

ووجهت مصطفى، الشكر للرئيس قائلة: "شكرًا لتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمرأة المصرية واهتمامه بالطفل المصري".

وأبدت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، سعادتها البالغة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة لها للتوجه إلى رئاسة الجمهورية من أجل عرض مشروعها وما يمكن أن تقدمه للأطفال.