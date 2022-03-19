شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 17 مصابا وحالتى وفاة فى حادث تصادم بطريق الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل على طريق الفيوم أسفر عن اصابة 17 شخص وحالتين وفاة وتم نقل 9 مصابين لمستشفى الفيوم العام.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم نقل 5 مصابين أخرين إلى مستشفى جامعة الفيوم و3 مصابين أخرين إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم مضيفة أنه تم ايداع المتوفين بمشرحة الفيوم العام وكان زمن استجابة الإسعاف إلى المصابين فى الحادث 6 دقائق.