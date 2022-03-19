شكرا لقرائتكم خبر عن مي عبد الحميد: 28 ألف شخص قدموا أوراقهم للحصول على وحدات سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من مرحلة التقديم للحصول على وحدات سكنية، وجميع المواطنين تعرف المواقع والأسعار، موضحة أنه تم مد فترة التقديم الإلكتروني أكثر من مرة حتى ينتهي الراغبين في الحصول على وحدات من رفع أوراقها، وهناك 28 ألف شخص رفع أوراقه.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "من دفعوا مقدمات، ما يقرب من 30 ألف شخص، وكل شخص يقدم في المشروع الذي يرغب فيه، ونحن قمنا بزيادة عدد الوحدات المرفوعة إلى 19 ألف وحدة في 15 مدينة جديدة ومواقع متنوعة".

وقالت: "غدا في التاسعة صباحا ستنفتح الباب للمتقدمين في الإعلان السابق قبل الحالي، ولم يسحبوا أموالهم ليختاروا قبل الأخرين، وهناك حوالي 110 شخص هم من سيتقدموا غدا، وسكن مصر سيبدأ يومي الإثنين والثلاثاء، ثم دار مصر الأربعاء والخميس، وبعدها جنة".