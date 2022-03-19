شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك ينظم ندوة "هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والبصرية" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم معهد الفلك ندوة تثقيفية بعنوان (هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية)، وذلك يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ الموافق 20 مارس 2022 م، ويأتى ذلك في إطار الدور المجتمعى والبحثى المنوط به المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وسيتم استعراض ظروف رؤية هلال شهر رمضان، وكذلك الضوابط الشرعية لبدء الشهور الهجرية، ورؤية أهلة الشهور العربية بين الفلك والشرع، كما ستتم مناقشة كيفية حساب عدد ساعات الصيام في خطوط العرض العليا. يتم تنظيم تلك الندوة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية في ضوء التعاون والشراكة بين المعهد والدار.

ومن منطلق الحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، أقدم معهد فلكى في المنطقة، حيث تم تأسيسه عام 1839 كواحد من أهم الأهداف وهو الحسابات الفلكية وتحديد بدايات الشهورالعربية.

يذكر أن المعهد كان قد أصدر بيانا وضح فيه أن بداية شهر رمضان لعام 1443 هو الموافق يوم السبت 2 أبريل 2022، بينما يظل تحديد الموعد رسميا يوم الرؤية عن طريق مفتى الديار المصرية، وكل عام وحضراتكم بخير.

وهذا وسوف يتم بث الندوة من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار جائحة كرونا.