البابا تواضروس يزور مار بشارة بطرس الراعى بكاتدرائية ماريوسف المارونية بالظاهر

القاهرة - سامية سيد - زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مقر كاتدرائية مار يوسف المارونية بحى الظاهر بالقاهرة، حيث استقبله البطريرك مار بشارة بطرس الراعى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والبطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرةالمارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر وعدد من القيادات يمثلون مختلف الكنائس المصرية.

ورافق قداسة البابا تواضروس الثانى خلال الزيارة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى سكرتير المجمع المقدس وجرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط والقس كيرلس الأنبا بيشوى سكرتير قداسة البابا.

وفى بداية اللقاء تم عزف السلام الحمهورى للبنان ومصر، وسط أجواء من الترحيب والبهجة سادت جموع الحاضرين.

ومن المقرر أن يشهد غبطة البطريرك مار بشارة الراعى وقداسة البابا تواضروس الثانى افتتاح قاعتي:"البطريرك الحويك"، و"المنسينيور يوحنا طعمة"، ثم حفل توقيع كتاب "البطريرك الحويك.. حائك أساسات إبراشية القاهرة المارونية"، والصادر مؤخرا عن "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة".

وزار البطريرك مار بشارة بطرس الراعى فى وقت سابق اليوم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالعباسية

ويلتقى البطريرك المارونى، بعد غد الاثنين فضيلة شيخ الأزهر، الإمام الدكتور أحمد الطيب، كما سيزور متحف الحضارات يوم الثلاثاء المقبل، يعقبها زيارته إلى غبطةالبطريرك ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ثم يختتم لقاءاته بحضور محاضرة فى دار المطرانية المارونية بمصر الجديدة، عن "الكنائس المارونية القديمة بمصر" ويلقيها جورج ضرغام الأمين العام للمركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة".

ويختتم غبطة البطريرك زيارته للقاهرة بلقاء السفير البابوى، المنسينيور نيقولاس هنرى، بمقر سفارة الفاتيكان بالقاهرة.

وكان البطريرك مار بشارة بطرس الراعى، قد وصل أمس، حيث استقبله، المطران جورج شيحان مطران مصر والسودان والزائر الرسولى على شمال أفريقيا، والسفيرعلى الحلبى سفير لبنان فى القاهرة، والأباتى بيير نجم الأب العام للرهبانية المريمية المارونية بلبنان، والأب نبيل رفول رئيس الرسالة المارونية فى مصر، والخورى نبيل هب الريح راعى كنيسة القديس يوسف المارونية بالظاهر.