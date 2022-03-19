البطريرك المارونى يترأس صلوات القداس بكاتدرائية ماريوسف المارونية بالظاهر

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القاهرة - سامية سيد - ترأس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك انطاكية وسائر المشرق صلوات القداس الإلهي مساء اليوم بكاتدرائية مار يوسف المارونية بالظاهر، بحضور البطريركالأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر وعدد من القيادات يمثلون مختلف الكنائس المصرية.

وزار البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في وقت سابق اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالعباسية

ومن المقرر أن يشهد البطريرك مار بشارة الراعي وقداسة البابا تواضروس الثاني افتتاح قاعتي:"البطريرك الحويك"، و"المنسينيور يوحنا طعمة"، ثم حفل توقيع كتاب"البطريرك الحويك.. حائك أساسات إبراشية القاهرة المارونية"، والصادر مؤخرا عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة".

فيما يلتقى غبطة البطريرك الماروني، بعد غد الاثنين فضيلة شيخ الأزهر، الإمام الدكتور أحمد الطيب، كما سيزور متحف الحضارات يوم الثلاثاء المقبل، يعقبها زيارته إلىغبطة البطريرك ابراهيم اسحق ، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ثم يختتم لقاءاته بحضور محاضرة في دار المطرانية المارونية بمصر الجديدة، عن "الكنائس المارونية القديمةبمصر" ويلقيها السيد جورج ضرغام الأمين العام للمركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة".

ويختتم غبطة البطريرك زيارته للقاهرة بلقاء السفير البابوي، المنسينيور نيقولاس هنري، بمقر سفارة الفاتيكان بالقاهرة.

وكان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، قد وصل أمس، حيث استقبله، المطران جورج شيحان مطران مصر والسودان والزائر الرسولى على شمال أفريقيا ، والسفيرعلي الحلبي سفير لبنان في القاهرة ، والاباتي بيير نجم الاب العام للرهبانية المريمية المارونية بلبنان ، والأب نبيل رفول رئيس الرسالة المارونية في مصر ، والخوري نبيلهب الريح راعي كنيسة القديس يوسف المارونية بالظاهر.