شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: جولات الرئيس السيسى فى الشارع مدروسة وتعطى رسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أكرم القصاص، رئيس تحرير الخليج 365، إن الجولات التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعطى الكثير من الرسائل، أهمها أن يكون المسئولون على نفس قدر مسئولية الدولة، وهى ليست دراسات روتينية، بل هى مدروسة وتعطى العديد من الرسائل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "نقطة الخبز كانت فى غاية الأهمية، خاصة وأن الرئيس انتبه جيدا ودرس الموضوع بشكل جيد جدا، وبالتالى عندما تحدث مع أصحاب الأفران يتحدث بوضوح وصراحة، وحتى الشباب الموجودين فى المنافذ عندما سألهم عن الملاحظات، والرئيس يحب أن يعرف الأمر من مصدره".

وقال: "الكلام عن رغيف الخبز رسالة واضحة للغاية، وهى مرتبطة بإجراءات مهمة اتخذتها الدولة على مدار الأيام الماضية وحتى ما قبل أزمتى أوكرانيا وكورونا، لأن فكرة الأسعار العالمية، عندما سأل أحدهم الرئيس عنها، الرئيس رد بوضوح أن الدولة لم ترفع سعر الدقيق".

وتابع: "هنا نتحدث عن القانون، ودور التموين والرقابة وتحديد سعر الرغيف، والدولة تعمل فى عدة محاور فى آن واحد، أولها التأكد من وجود السلع بأسعار عادلة حتى لو ارتفعت الأسعار فى بعض السلع، تتحمل الدولة بعض من زيادتها، والمحور الثانى هو الدور المهم للمجتمع والأجهزة الرقابية، ويجب أن يكون المسئولون على نفس المستوى".