- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: جولات الرئيس السيسي صمام أمان للمواطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى برلمانيون يشيدون بنشاط الرئيس فى مصر القديمة.. جولات الرئيس السيسي صمام أمان للمواطن..
واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..
برلمانيون يشيدون بنشاط الرئيس فى مصر القديمة.. جولات الرئيس السيسي صمام أمان للمواطن
نواب: لم نر رئيسا ينزل للشارع ويتابع مشاكل المواطنين بنفسه.. ويؤكدون: تعد رسالة للتجار وأصحاب المخابز بوجود رقابة على الجميع
حكم نهائى بأحقية "التموين" فى غلق المخابز المخالفة.. "الإدارية العليا" ترفض تعويض صاحب مخبز عن فترات الغلق بسبب إنتاج رغيف غير مطابق.. وتؤكد: تحويل حصة المخبز بلا تعويض حال البيع بأزيد من السعر
الإعلان عن اختيار 130 قيادة بالمحليات خلال أيام.. بدء إجراء مقابلات شخصية لـ980 متقدما لاختيار 58 بوظائف قيادية
بدء الامتحان التدريبى لأولى ثانوى اليوم.. "التعليم": جزئيات الاختبار تشمل المقالى والموضوعى.. والمدارس تحدث التابلت مع الطالب
الرد على الاستفسارات فى 5 أيام فقط.. مشروعات الشباب على رادار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
توفير 10 فحوصات والدواء بالمجان.. الدولة تطلق البرنامج القومى لتحسين جودة الحياة لمن فوق سن الــ65.. 401 مركز طبى فى 21 محافظة.. توفير 10 فحوصات وكشوفات والدواء بالمجان مدى الحياة للمنتفعين.. وتقديم خدمات الزيارات المنزلية
أول قاضية مصرية تعتلى منصة "الجنايات": المستشارة فاطمة قنديل: المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسي
أول دفعة من القطارات الإسبانية الجديدة تصل ميناء الإسكندرية خلال أيام
رانيا المشاط: تعاون مصر مع "إيفاد" يدعم صغار المزارعين.. وزيرة التعاون الدولى تلتقى نائبة الرئيس المساعد بالصندوق الدولى للتنمية الزراعية لمناقشة سبل التعاون.. يوتسنا جو بورى تشيد بأداء الاقتصاد المصرى
"أنت أقوى من المخدرات" تحصد المركز الثالث فى مسابقة "دبى لينكس".. اختيار الحملة ضمن الحملات الإبداعية على المستوى الدولى.. ووزيرة التضامن: ساهمت فى زيادة أعداد المتصلين بالخط الساخن لعالج الإدمان بنسبة 400%