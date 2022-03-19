الخليج 365: جولات الرئيس السيسي صمام أمان للمواطن

"أنت أقوى من المخدرات" تحصد المركز الثالث فى مسابقة "دبى لينكس".. اختيار الحملة ضمن الحملات الإبداعية على المستوى الدولى.. ووزيرة التضامن: ساهمت فى زيادة أعداد المتصلين بالخط الساخن لعالج الإدمان بنسبة 400%

حكم نهائى بأحقية "التموين" فى غلق المخابز المخالفة.. "الإدارية العليا" ترفض تعويض صاحب مخبز عن فترات الغلق بسبب إنتاج رغيف غير مطابق.. وتؤكد: تحويل حصة المخبز بلا تعويض حال البيع بأزيد من السعر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى برلمانيون يشيدون بنشاط الرئيس فى مصر القديمة.. جولات الرئيس السيسي صمام أمان للمواطن..

محمد يوسف

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