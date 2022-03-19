شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: نستهدف زيادة وثائق التأمين على العمالة غير منتظمة لنصف مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إنه تم البدء فى حصر العمالة غير المنتظمة وعمال الصيد منذ 3 سنوات، موضحا أن وزير القوى العاملة أصدر وثيقة تأمين تكافلى، للعمالة التى تم حصرها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم برنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "وثيقة التأمين بقيمة 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى، وهذا العام تم رفع القيمة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، ونستهدف إلى رفع عدد الوثائق إلى نصف مليون وثيقة".

وقال: "وزير القوى العاملة يرغب فى ضم عمال الزراعة والتأمين عليهم، وسيتم البدء فى حصرهم وجارى الاتصال بين وزيرى القوى العاملة والزراعة، والحصر سيتم من خلال وزارة الزراعة، ونفس ما يتم تطبيقه على العمالة غير المنتظمة والصيادين، سيتم تطبيقه على الفلاحين".