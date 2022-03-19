شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: المحطات العائمة قدرتها 125 ميجاوات وقادرة على التنقل فى البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن محطات الكهرباء العائمة عبارة عن سفينة يتم تجهيزها، حيث يتم وضع توربينات لتوليد الكهرباء عليها، وتكون قدرتها فى حدود 100 أو 125 ميجا وات، وتكون لها قدرة على التحرك فى البحر والانتقال من مكان لآخر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم برنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "تم توقيع مذكرة تفاهم للبدء فى الدراسات الخاصة بالمحطة العائمة، وهى أول محطة توليد عائمة فى مصر، وهناك أماكن سواء داخلية أو خارجية يكون لديها نوع من النقص فى إمدادات الكهرباء، ولديها احتياج لتوليد الكهرباء".

وقال: "يمكن من خلال المحطة العائمة إتمام الربط مع بعض الدول التى لا يوجد بيننا وبينها ربط كهربائى، من خلال تحرك السفينة والتوجه لمكان فى عينه، وقدرتها ليست صغيرة وإنما معقولة إلى حد ما".