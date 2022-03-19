شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: روسيا أطلقت صواريخ "أسرع من الصوت" الأسبوع الماضي على أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن روسيا أطلقت صواريخ "أسرع من الصوت" الأسبوع الماضي على أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الرابع والعشرون على التوالي، اليوم السبت، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.