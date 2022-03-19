شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض بالحرارة وأمطار بالسواحل تمتد للقاهرة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

غدا انخفاض بالحرارة وأمطار بالسواحل تمتد للقاهرة ليلا والصغرى بالعاصمة 9درجات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، أن متوسط عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 788 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 12 حالة جديدة.

ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اللجنة العليا للقيادات بمقر الوزارة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات، والتى تشمل 58 رئيس مركز ومدينة وحي. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الاثنين 21 مارس تتعرض البلاد لموجة باردة، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 2 : 4 درجات مئوية. الأرصاد: موجة باردة وانخفاض بدرجات الحرارة يصل إلى 5 درجات بداية من الإثنين ينشر الخليج 365 آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالأسواق، حيث استقر السعر عند مستويات 890 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، في حين أن السعر العالمي للمعدن النفيس يسجل 1920 دولار. أسعار الذهب في مصر اليوم 19 مارس 2021.. عيار 21 يسجل 890 جنيها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء أي تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، مُوضحةً أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول المعلنة من قبل الوزارة دون أي تعديل، حيث سيتم عقد امتحانات شهري فبراير ومارس في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022، على أن تقتصر الأسئلة على المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، كما ستعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 8 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس 12 مايو 2022، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أعلنت شركة مياه القاهرة قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى مصر الحديدة وتتضمن ميدان السباق ومتفرعاته واسماعيل رمزي ومتفرعاته وميدان الإسماعيلية ومتفرعاته وميدان روكسي ومتفرعاته وقصر البترون والسبع عمارات وكذلك منطقة عرفة مرسي خليل ومساكن الأميرية والأميرية البلد وشارع الصحة ومتفرعاته وميدان النعام، لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعه العاشر صباح بعد غدا الاثنين، وحتي الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال الإحلال والتجديد. تابعت وزارة النقل التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي LRT والتي تمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية. شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية نادي الصيد التي أقيمت تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، وذلك في إطار احتفالات الدولة بالمرأة المصرية، حيث تم تكريم السيدات المتميزات والأمهات المثاليات لعام 2022 بنادي الصيد في حضور المهندس عبدالله غراب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أشرف نهاد محرم نائب رئيس مجلس الإدارة ومريم عثمان عضو مجلس الإدارة، وهبة ممدوح عضو مجلس الإدارة، وإيمان كريم عضو مجلس الإدارة، وعدد من الفنانات والإعلاميات. قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من المدعى (ع.ح.ع) صاحب مخبز لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة أبيس مركز كفر الدوار، ضد وزارة التموين، وتأييد الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة التموين، بغلق مخبز ملك المدعى، لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين)، ما أدى إلى تجمهر المواطنين ضده، وتحويل حصته من الدقيق إلي مخبز آخر ورفضت المحكمة طلب صاحب المخبز بتعويضه بمبلغ 130.000 ألف جنيه عن فترات الغلق لتلاعبه بقوت الشعب، وألزمته المصروفات. الإدارية العليا: يحق للتموين الغلق الفوري للمخابز حال البيع بأزيد من السعر وزيرة التضامن: السيدات يحصلن على 14 مليار جنيه سنويا من "تكافل وكرامة" النقل تعلن وصول 18 قطارا للعمل بمشروع عدلى منصور- العاصمة الإدارية انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. أبرزها مصر الجديدة قال مستشار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، أنه لن تكون هناك محاصيل كافية للتصدير إذا عطلت الحرب الزراعة، متابعا: "احتياطيات الغذاء تكفي عاما". مستشار الرئيس الأوكرانى: لن تكون هناك محاصيل للتصدير إذا عطلت الحرب الزراعة التعليم تنفى إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى

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