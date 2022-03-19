جلسة مساج ستار لأعمال منافية للآداب.. كواليس مداهمة نادي صحي بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث الآداب بالجيزة نادي صحي بشارع محي الدين أبو العز بمنطقة الدقي.

تحريات العميد مصطفى فتحى مدير مباحث الآداب بالجيزة، بينت أن الفتيات يعملن على استقطاب الرجال بدعوى عمل جلسات مساج من ثم ممارسة الرذيلة لراغبي المتعة الحرام مقابل 3 ألاف جنيه في الساعة.

تمكن العقيد محمد سعيد من ضبط 10 فتيات و9 رجال، تم اقتيادهم إلى مقر الإدارة بمديرية أمن الجيزة وأقروا بصحة التحريات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.