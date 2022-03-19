زيادة المشاهدات والربح.. تفاصيل ضبط شخصين يصوران مشاهد هزلية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات قيام شخصين باستيقاف المارة وتصوير مشاهد هزلية بالجيزة، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات قيام شخصين يستقلان سيارة ملاكى، باستيقاف المارة وتصوير مشاهد هزلية بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية اليوم السبت.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف الشخصين المشار إليهما وأمكن ضبطهما، وبسؤالهما قرر أحدهما بأنه يمتلك قناة على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" يقوم من خلالها بنشر محتوى تلك المشاهد على القناة "بدون تصريح" بقصد زيادة عدد المشاهدين للقناة لتحقيق أرباح مادية ، وذلك بمساعدة الأخر ، كما أقر بأن السيارة المستخدمة ملك والده، وبمواجهة الآخر أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.