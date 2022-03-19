ضبط عامل نظافة تعرض لفتاة داخل محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات بلاغ من إحدى السيدات، مقيمة بالمنوفية، بشأن تعرض إحدى الفتيات للمضايقة من قبل أحد العاملين بمحطة سكك حديد القاهرة، وقيامها بتصوير مقطع فيديو للواقعة ونشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت، أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري أثناء تواجد المذكورة بمحطة سكك حديد القاهرة شاهدت أحد عمال النظافة يضايق إحدى الفتيات وحدوث مشادة كلامية بينهما، وعقب ذلك قامت بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ، ثم تركت الفتاة وانصرفت.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عامل النظافة، وتبين أنه له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.