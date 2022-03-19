إحالة المتهم بهتك عرض طفلته بالمعصرة لمستشفى الأمراض العقلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عادل:

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، أوراق عاطل هتك عرض طفلته، إلى مستشفى الأمراض العقلية في المعصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3567 لسنة 2021 جنايات المعصرة، والمقيدة برقم 2246 لسنة 2020 كلي حلوان، قيام المتهم ط. ع، 40 عاما، عاطل، في غضون شهري مايو ويوليو من عام 2021 بدائرة قسم شرطة المعصرة، بهتك عرض نجلته الطفلة "حبيبة"، بالقوة بأن استدرجها داخل مسكنه متجردا من ملابسه كاشفا عوراته، دافعا إياها بالقوة بزاوية الغرفة لجبرها على التجرد من ملابسها إلا أن استغاثتها ومناجاتها حالت دون ذلك حال كونها لم تتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية.

وجاء في أقوال ر. ع، جد المجني عليها، بأنه سمع استغاثة ومناجاة المجني عليها هرع رفقة شقيق المجني عليها للدلوف بالشقة محل حدوث الواقعة فوجد المتهم عاريا متجردا من ملابسه كاشفا عوراته أمام نجلته فأصطحبهم لديوان الشرطة واتهم المتهم بالتعدي الجنسي على نجلته.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وأن المجني عليها جاءت لديوان القسم بصحبه جدها للابلاغ عن الواقعة، وقررت الطفلة في محضر الشرطة أن المتهم هتك عرضها بعدما دلفت برفقته للشقة محل حدوث الواقعة وقام بالتجرد من ملابسه كاشفا عوراته أمام نجلته.

وثبت من مطالعة النيابة العامة، أن شهادة قيد المجني عليها المرفقة بالتحقيقات أنها جاوزت أحدي عشر سنة ميلادية ولم تبلغ الثامنة عشر سنة وقت حدوث الواقعة، وتم إخطار خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة بالواقعة.