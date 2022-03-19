تجديد حبس رئيس حي بتهمة ضرب ضابط شرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم السبت، تجديد حبس رئيس حي الموسكي 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتعدي على ضابط شرطة بالضرب.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من ضابط شرطة، أفاد بتعرضه للاعتداء بالضرب من مجموعة من الاشخاص استقطبهم رئيس حي الموسكي بسبب خلافات الجيرة بينه وبين الضابط.

وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال الضابط وأكد اعتداء رئيس الحي عليه بالضرب أمام الجيران واستشهد بأحد الجيران أثناء الواقعة.