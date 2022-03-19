لزيادة المشاهدات.. ضبط شخصين يصوران مشاهد هزلية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات قيام شخصان باستيقاف المارة وتصوير مشاهد هزلية بالجيزة، وضبط مرتكبا الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت قيام شخصان يستقلان سيارة ملاكي باستيقاف المارة وتصوير مشاهد هزلية بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف الشخصان المشار إليهما وأمكن ضبطهما، وبسؤالهما قرر أحدهما بأنه يمتلك قناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" يقوم من خلالها بنشر محتوى تلك المشاهد على القناة "بدون تصريح" بقصد زيادة عدد المشاهدين للقناة لتحقيق أرباح مادية، بمساعدة الأخر، كما أقر بأن السيارة المستخدمة (ملك والده)، وبمواجهة الأخر أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.