مشيرة خطاب: الشباب لهم دور مهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عبرت السفيرة مشيرة خطاب عن تقديرها للدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب والرؤية التي تكمن خلف منتديات الشباب وفي مقدمتها الاستماع للشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم من القيام بدور فاعل في بناء الجمهورية الجديدة وبالتالي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضحت، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال فعالية "شباب مصر وإستراتيجية حقوق الإنسان"، التي نظمها اتحاد طلاب تحيا مصر، اليوم السبت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن تنفيذ حقوق الإنسان هو الوسيلة المثلى لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

ودعت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، الشباب للتعمق في قضايا حقوق الإنسان لفهم دورهم في تنفيذ الإستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، واضعا مصر على مفترق طرق جديد يليق بالجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الدور الفاعل والمستنير للشباب في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوطد دعائم الجمهورية الجديدة.