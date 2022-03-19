شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين جنيه حصيلة صكوك الإطعام..القاهرة فى المقدمة والغربية بالمركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حققت مبيعات صكوك الإطعام مطلع الأسبوع الثالث لها حصيلة مبيعات بلغت (4053000) جنيه، ونشرت وزارة الأوقاف أفضل عشر مديريات تحصيلا حتى تاريخه:
المديرية - مبيعات صكوك - إجمالي المبالغ
القاهرة 2075 622500
الغربية 2013 603900
الفيوم 1600 480000
الجيزة 1050 315000
البحيرة 850 255000
الشرقية 705 211500
الدقهلية 700 210000
الإسكندرية 700 210000
بني سويف 550 165000
شمال سيناء 450 135000
وقدمت إدارة المشروع بديوان عام الوزارة الشكر على هذا الجهد، وللمشاركة في مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف اتصل على الأرقام التالية : (01115001595 – 01552563217 – 01120857330) ، أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.
أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية :
البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9
بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999
البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006
البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818
أو من خلال خدمة فوري دهب كود: 99916