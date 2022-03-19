شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين جنيه حصيلة صكوك الإطعام..القاهرة فى المقدمة والغربية بالمركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مبيعات صكوك الإطعام مطلع الأسبوع الثالث لها حصيلة مبيعات بلغت (4053000) جنيه، ونشرت وزارة الأوقاف أفضل عشر مديريات تحصيلا حتى تاريخه:

المديرية - مبيعات صكوك - إجمالي المبالغ

القاهرة 2075 622500

الغربية 2013 603900

الفيوم 1600 480000

الجيزة 1050 315000

البحيرة 850 255000

الشرقية 705 211500

الدقهلية 700 210000

الإسكندرية 700 210000

بني سويف 550 165000

شمال سيناء 450 135000

وقدمت إدارة المشروع بديوان عام الوزارة الشكر على هذا الجهد، وللمشاركة في مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف اتصل على الأرقام التالية : (01115001595 – 01552563217 – 01120857330) ، أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.

أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية :

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري دهب كود: 99916