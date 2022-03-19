شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: برامج وأنشطة توعية لتنمية وعى طلاب الجامعات بتحديات الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدورى اليوم الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني، وشمل الجداول الزمنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بتكثيف برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بكافة التحديات التي تواجه الوطن، وكذلك تنظيم مُسابقات فنية بين كافة الجامعات المصرية، وذلك بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتنسيق مع قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعات بشأن تنظيم رحلات ميدانية للطلاب بمحافظات الصعيد؛ لزيارة المشروعات التنموية التي تم افتتاحها، للتعرف على أهمية تلك المشروعات في تحقيق التنمية المُجتمعية الشاملة.

استعرض المجلس تقريرًا حول مراكز المهارات المُنشأة داخل الجامعات، وعرض البرامج التدريبية التي تقدمها هذه المراكز، لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بجامعة الوادي الجديد، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة الوادي الجديد، برئاسة د. عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور السيد الشرقاوي لتجديد الثقة في سيادته رئيسًا لجامعة السويس.