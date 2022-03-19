شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يناقش تقريرا لمنع طباعة الكتب المحولة رقميا خارج الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، تقريرًا حول أساليب تأمين الكتب المُحولة رقميًا ومنع طباعتها أو نسخها خارج الجامعات، وذلك في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تقرير آخر حول مشروع إنشاء مراكز تجميع البيانات البيوميترية بالجامعات، المسئولة عن تسجيل وتجميع بيانات الطلاب والعاملين، لإرسال تلك البيانات إلى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لطباعة الشهادات والكروت الذكية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بجامعة الوادي الجديد، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة الوادي الجديد، برئاسة د. عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور السيد الشرقاوي لتجديد الثقة به رئيسًا لجامعة السويس.