نقوش ملونة وتوابيت.. تفاصيل اكتشاف 5 مقابر فى سقارة (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن اكتشاف 5 مقابر منقوشة، نتيجة أعمال حفائر البعثة المصرية العاملة بالمنطقة الواقعة شمال غرب هرم الملك "مرنرع" بسقارة، ونستعرض فى هذا الإنفوجراف أبرز ملامح تلك الاكتشاف.



نقوش ملونة وتوابيت.. تفاصيل اكتشاف 5 مقابر فى سقارة



المقبرة الأولى

المقبرة الثانية

المقبرة الثالثة



المقبرة الرابعة



المقبرة الخامسة