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شكرا لقرائتكم خبر عن نقوش ملونة وتوابيت.. تفاصيل اكتشاف 5 مقابر فى سقارة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن اكتشاف 5 مقابر منقوشة، نتيجة أعمال حفائر البعثة المصرية العاملة بالمنطقة الواقعة شمال غرب هرم الملك "مرنرع" بسقارة، ونستعرض فى هذا الإنفوجراف أبرز ملامح تلك الاكتشاف.
نقوش ملونة وتوابيت.. تفاصيل اكتشاف 5 مقابر فى سقارة
المقبرة الأولى
المقبرة الثانية
المقبرة الثالثة
المقبرة الرابعة
المقبرة الخامسة
مكان الاكتشاف:
منطقة شمال غرب هرم الملك "مرنرع" بسقارة
ويعود لعصرى الدولة القديمة والانتقال الأول
المقبرة الأولى:
لشخص يدعى "إيرى" أحد كبار رجال الدولة
مكونة من بئر يؤدى إلى غرفة دفن
الجدران منقوشة بمناظر جنائزية وموائد للقرابين
تابوت ضخم من الحجر الجيرى
قطع منقوشة تخص صاحب المقبرة
المقبرة الثانية:
زوجة شخص يدعى "يارت"
مكونة من بئر مستطيل الشكل
المقبرة الثالثة:
لشخص يدعى "ببى نفرحفايي"
كان المشرف على البيت العظيم والكاهن المُرتل ومطهر البيت
المقبرة الرابعة:
مكونة من بئر مستطيل عمقه 6 أمتار تحت سطح الأرض
لسيدة تدعى "بيتى" مزينة الملك الوحيدة وكاهنة المعبودة حتحور
المقبرة الخامسة:
مكونة من بئر مستطيل الشكل عمقه 7 أمتار
لشخص يدعى "حنو"
كان المشرف على القصر الملكى وحامل أختام الوجه البحرى