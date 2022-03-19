شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تشارك في افتتاح فعاليات كرنفال السيارات التاريخية والكلاسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك، اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في افتتاح فعاليات كرنفال السيارات التاريخية والكلاسيكية Up town Cairo Classic Car Show والذي ينظمه نادي السيارات والرحلات المصري وغرفة السيارات الكلاسكية والتاريخية بالنادي.

وقد شارك في الحضور عدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة وبعض سفراء دول العالم في مصر.

ويعتبر هذا الحدث السنوي أحد أنشطة وإحتفالات السيارات الكلاسيكية التي يحرص النادي على تنظيمها بصفة دورية، حيث يجمع روائع هذه السيارات التي تعتبر أحد الأيقونات التاريخية النادرة في مكان واحد، وقد ضم الكرنفال عرض أكثر من ٨٠ سيارة من السيارات الكلاسكية والنادرة.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد عقد، الأسبوع الماضي، اجتماعاً مع المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، لمناقشة سبل التعاون بشأن أنشطة رياضات سباقات السيارات "Motorsport" المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحركة السياحة حيث تعد أحد عناصر الجذب السياحي، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة ونادي السيارات.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على دراسة عدد من الأنشطة في هذا المجال والتي من شأنها أن تضع مصر على خريطة السياحة الرياضية الخاصة برياضات سباقات السيارات.

ويعد نادي السيارات والرحلات المصري من أقدم وأبرز أندية السيارات في العالم حيث تأسس عام ١٩٢٤، وكان من أوئل المؤسسين للمنظمة الدولية للسيارات.