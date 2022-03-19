شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يلتقى قائد القوات البرية الأوغندى لبحث التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق موهوزى موسيفينى قائد القوات البرية الأوغندى، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزاز مصر بالعلاقات والروابط التاريخية مع أوغندا، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات.

من جانبه أشاد الفريق موهوزى موسيفينى قائد القوات البرية الأوغندى بالجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والإستقرار بالقارة الأفريقية ، مؤكداً حرص بلاده على دعم آفاق جديدة للتعاون العسكرى خلال المرحلة المقبلة .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .