شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. أبرزها مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه القاهرة قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى مصر الحديدة وتتضمن ميدان السباق ومتفرعاته واسماعيل رمزي ومتفرعاته وميدان الإسماعيلية ومتفرعاته وميدان روكسي ومتفرعاته وقصر البترون والسبع عمارات وكذلك منطقة عرفة مرسي خليل ومساكن الأميرية والأميرية البلد وشارع الصحة ومتفرعاته وميدان النعام، لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعه العاشر صباح بعد غدا الاثنين، وحتي الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال الإحلال والتجديد.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول .