من بينهم 107 قضايا حجب سلع غذائية.. الداخلية تلاحق المحتكرين وتضبط 1313 قضية تموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، في مجال الأمن الاقتصادي، عن ضبط 9942 قضية تموينية متنوعة، بإجمالي مضبوطات (3857 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 520695 جنيه-133340 لتر مواد بترولية- 10255٫492 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة- 105٫905 طن سلع تموينية مُدعمة – 4045 عبوة زيت طعام – 1466 رغيف خبز – 166 بطاقة ذكية).

وضبطت الحملات 107 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية، بمضبوطات بلغت (أكثر من 2000 طن "دقيق – سكر – أرز – لحوم – مكرونة - ملح - مسلى – أعلاف"- 51625 عبوة زيت طعام – 600 لتر مياه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.