المرور X أسبوع: ضبط 334 ألف مخالفة ورفع 570 سيارة متهالكة من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، عن تحرير 322959 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 64328 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و2414 موقف عشوائي.

وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (558 سيارة – 62 دراجة نارية)، والمرور على 212 مدرسة، واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 921 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 3 حالات، وفحص 849 مركبة وتبين مخالفة 14 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3870 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 188 سائقا منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.