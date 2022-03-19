الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 2.2 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 67 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2.1 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود ضبط 83558 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (67.957.415) مليون جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تم ضبط 1986 قضية في مجال التهرب الضريبي، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (5.966.108) مليون جنيه، وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبط 51 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها (النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيالات المصرفية – الرشوة واستغلال النفوذ – غسل أموال – كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت (216.167.859 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.