الأمن العام: ضبط 1943 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 543 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1766 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1943 متهم، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط 1766 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1943 متهم، وإبادة مساحة (287 فدان - 22 قيراط - 23 سهم) مُنزرعة بنبات الخشخاش "أفيون" المخدر، وإبادة مساحة (14 فدان - 21 قيراط -14 سهم) منزرعة بنبات القنب "البانجو" المخدر، وضبط 2 قضية غسل أموال، وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 240 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي (543.000.000 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.