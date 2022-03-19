الداخلية X أسبوع.. غلق 4570 محلًا مخالفًا و51 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 7877 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1205 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 7062 أرجيلة، وغلق 4570 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد 51153 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 50878 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 275 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.