قيمتها 11 مليون جنيه.. ضبط متهم بحيازته 52 كيلو هيروين في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصر إجرامي بالإسماعيلية؛ لقيامه بخلط وإعادة تدوير مخدر الهيروين، بحوزته 52 كيلو هيروين.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني نشاط (أحد الأشخاص، والده -"لأحدهما معلومات جنائية"-مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وتصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين، مُتخذين من مزرعة مملوكة لشقيق الأول -محبوس على ذمة قضية مخدرات-كائنة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني-الأمن العام-الأمن المركزي) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف المتهمان وأمكن ضبط أحدهما وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 52 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو وزنت واحد كيلو جرام- كمية من الخامات التي يتم استخدامها في التصنيع- الأدوات والمعدات التي يتم استخدامها في عملية التصنيع- بندقية آلية – خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة- هاتف محمول- مبلغ مالي).

بمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بإحرازه وحيازته لها بقصد إعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها بالمشاركة مع والده "الهارب"، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار والسيارة للتنقل والهاتف المحمول للترويج.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 11 مليون و500 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.