إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة نارية في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية بمها بدائرة مركز شرطة العياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث بالكامل، وتم التحفظ على سائق السيارة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية بمها بدائرة مركز شرطة العياط، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة بدراجة نارية موتوسيكل، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقل المصابين إلى مستشفى العياط.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش لرفع آثار الحادث، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.