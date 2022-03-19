استدرجه بـ"سهرة حمراء" مع زوجته.. تفاصيل قتل عامل لصديقه وتقطيع جثته بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات نيابة حلوان، تفاصيل قتل عامل لصديقه وتقطيع جثته ورميها في مناطق مختلفة بحلوان.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من جامع قمامة بالعثور على مؤخرة آدمية، ودلت التحريات أن الجثة للمجني عليه "أ. ا" 45 عامًا، عامل بورشة مقيم بدائرة القسم ومبلغ بتغيبه منذ 4 أيام.

وبينت التحريات أن وراء ارتكاب الحادث صديقه "ه. ا" 38 عامل، وجرى القبض عليه في أحد الأكمنة، وعرضه على النيابة العامة.

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة، قائلاً:" إنه تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، وأجبر زوجته على العمل في الدعارة، وجلب لها صديقه لممارسة الجنس معها عدة مرات مقابل أموال".

وأضاف المتهم، أن صديقه تواصل مع زوجته دون علمه طالبًا منها علاقة غير شرعية في غيابه وهددها بفضح أمر عملهما بالدعارة، فقررا التخلص منه.

وأشار إلى أنه يوم الواقعة اتفق مع زوجته على استدراج صديقه بسهرة حمراء، وفور دخوله الشقة انقض عليه، بعصا خشبية فسقط على الأرض ثم قتله بطعنات سكين.

ولتضليل رجال المباحث، استخدم المتهم ساطورا وقطع الجثة لأشلاء ثم رماها بمناطق مختلفة في عين حلوان والطريق الأوسطي.

وأمرت النيابة بحبس المتهم، وبعرضه اليوم السبت على قاضي المعارضات أمر بتجديد حبسه وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.