ساعات ويبدأ الحجز الإلكتروني.. معلومات ونصائح لتخصيص شقق الإسكان المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فتح باب الحجز لشقق دار مصر وسكن مصر وجنة غداً الأحد 20 مارس وحتى يوم 30 مارس؛ لكن الصندوق خصص مواعيد محددة لكل مشروع ولكل نوعية من الحاجزين.

وننشر المواعيد النهائية للحجز، وأهم النصائح والمعلومات للحجز الإلكتروني، قبل الحجز بساعات، في ما يلي:

مواعيد الحجز

بداية الحجز يوم 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول لمشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة، ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

وأكد الصندوق أنه بدءاً من يوم الإثنين 21 مارس حتى الأربعاء 30 مارس، لكل المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي:

- يوما 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر.

- يوما 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر.

- يوما 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة.

- تخصيص يومَي 29 و30 مارس لكل العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة.

- يكون موعد بدء الحجز في بداية اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اليوم الثاني للحجز في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

نصائح ومعلومات للمتقدمين

- الحجز يبدأ الساعة 9 صباحاً، ويفضل الوجود قبل ذلك الموعد وفتح الحساب الخاص الموقع المخصص للحجز لتسهيل الحصول على الوحدة.

- في حال عدم تخصيص وحدة يتم سحب مقدم جدية الحجز خلال شهر من انتهاء التقديم.

- وقت التخصيص سيتم سداد باقي مقدم الحجز، الـ40 ألفًا أو الـ60 ألفًا أو الـ80 ألفًا؛ ليست كل مقدم الحجز، حيث سيتم استكمال المقدم لـ15% من ثمن الوحدة.

- وديعة الصيانة يمكن سدادها كاش أو تقسيطها لكن باقي المقدم والمصاريف الإدارية لن يتم تقسيطها.

- غرامة الـ1.5% تطبق حال تخصيص وحدة للمتقدم وعدم استكمال إجراءات التخصيص والتعاقد.

خطوات الحجز الإلكتروني

- الدخول على موقع الحجز لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

- اختيار مستخدم حالي وملء بيانات الدخول.

- اختيار طلباتي أعلى الصفحة على اليسار.

- الضغط على حجز الوحدة.

- اختيار المدينة المراد الحجز فيها.

- اختيار كود الشقة المراد حجزها.

- الضغط على اختيار، وتظهر رسالة تم الاختيار بنجاح.