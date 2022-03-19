الدخول مجانا.. "ممشى أهل مصر" متنزه جديد على نهر النيل لكل المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

افتتحت وزارة الإسكان مساء أمس الجمعة "ممشى أهل مصر"، والذي تمتد المرحلة الأولى منه من كوبري إمبابة حتى كوبري 15 مايو بطول 1.8 كم.

ويعد الممشى تجربة حضارية جديدة تعكس الروح الجمالية لمصر، حيث تتزين منطقة الكورنيش ببولاق أبوالعلا بوسط القاهرة بالممشى الذي جعل من المنطقة لوحة فنية، كما يحقق الممشى أكبر استفادة من نهر النيل لكي يستمتع المواطنون بمتنزه عالمي على أرض مصرية، حيث يضم العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية.

وجاء هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتطوير الواجهات النيلية وزيادة الأنشطة الترفيهية للمواطن وزيادة أماكن الجذب السياحي.

وقال المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان، المشرف على مشروع ممشى أهل مصر، إن مشروع ممشى أهل مصر يبدأ من حلوان حتى شبرا الخيمة بطول 53 كم، يتم تنفيذها على عدة مراحل، لافتًا إلى أنه تم إنهاء المرحلة الأولى، حيث يوجد 62 محلا و5 كافتيريات و5 مطاعم و3 جراجات لانتظار السيارات تتسع لاستيعاب 180 سيارة، فضلا عن تنفيذ 3 مدرجات بسعة 1240 فردا لاستيعاب مختلف الفعاليات والاحتفالات.

وأكد الرفاعي أن تشغيل المرحلة الأولى بالكامل بدأ خلال الوقت الحالي، والتي تمتد من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة بطول 1.9 كم، لافتًا إلى أنه تم طرح تشغيل 80% من المحال والمطاعم والكافتريات.

كما أكد أن فكرة المشروع استهدفت أولا مواجهة التعديات على طول نهر النيل وإزالة جميع المخالفات الخاصة بالأفراد والجهات المختلفة، فضلا عن تحسين الشكل الجمالي لكورنيش النيل وجعله مقصدا سياحيا لكل المصريين، وهو ما أدى إلى إطلاق مسمى "ممشى أهل مصر" على المشروع.

وأوضح أن جميع سكان القاهرة الكبرى يستفيدون من الممشى والخدمات المتاحة به، ولن يقتصر على فئات معينة وسيكون الدخول أو النزول للمشى بالمجان دون رسوم، مشيرا إلى أنه تم تكليف شركة لإدارة وصيانة الممشى وتسويق الخدمات التي تم تنفيذها عليه.

وتبدأ المرحلة الأولى من الممشى من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبري الساحل، بطول 3.2 كم، باستثمارات تتجاوز الـ 800 مليون جنيه، وتضم ممشى متدرج بطول 4 كم، و19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات بمساحات مفتوحة، و63 محلا تجاريا و7 مباني خدمات، و9 مدرجات سعة 2552 فردًا، ومسرحين سعة 1700 فرد، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع وتشمل التراسات ونوافير مائية.

ووقعت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، كممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة لمشروع تطوير "ممشى أهل مصر"، تعاقدا مع شركة كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل الجزء التجاري بمشروع "ممشى أهل مصر" الذي يعتبر متنزه جديد يتوج جمال ضفاف النيل الشرقية، ويثري تاريخه الخالد، بمشروع تنموي متكامل وذلك لمدة 9 سنوات، هي مدة التعاقد والتي تبدأ بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 1.8 كم والمطلة على منطقة الفنادق والتي تقع بين كوبري امبابة وكوبري 15 مايو.

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