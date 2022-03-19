مستقبل الاستثمار الأخضر.. الزراعة تحتفل بالعيد القومي الـ 33 لجنوب سيناء "إنفوجرافيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافًا جديدًا، اليوم السبت، بمناسبة احتفال محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي بعنوان: "جنوب سيناء.. التنمية ومستقبل الاستثمار الأخضر في أرض السلام".

ويعد هذا العيد هو العيد القومي رقم ٣٣ للمحافظة، والذي تحتفل به في 19 مارس من كل عام مع ذكرى رفع العلم المصري على طابا.

وتقع محافظة جنوب سيناء في النصف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 30 ألف كم2، وتمثل نحو 3% من إجمالي مساحة جمهورية مصر العربية، كما تضم المحافظة 9 مدن؛ هي: أبو رديس، أبو زنيمة، نويبع، دهب، رأس سدر، شرم الشيخ، سانت كاترين، طور سيناء، وطابا، عدد سكانها نحو 106 آلاف نسمة.

ويبلغ إجمالي الزمام المنزرع بالمحافظة، وفقًا للإنفوجراف: 36 ألف فدان، ويتنوع الإنتاج النباتي فيها، فمن أبرز المحاصيل الحقلية: الفول البلدي، والقمح، والشعير، والبرسيم، والمحاصيل البستانية: زيتون، مانجو، عنب، نخيل، رمان، تين، ليمون، برتقال، يوسفي، جوافة، مشمش، كمثرى، تفاح، برقوق، لوز، فستق، جوجوبا، خضار صيفي، فضلاً عن مساحة 33 فدان صوب زراعية لإنتاج الخضر.

ونوه الإنفوجراف بأن في المحافظة مساحات من الغابات الشجرية المنزرعة بأشجار: النيم، البرتشارديا، الكازورينا، الكافور، الجيتروفا.

ويبلغ إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة: 36427 رأس ماشية، وفي ما يتعلق بالثروة السمكية، يوجد بالمحافظة 427 وحدة صيد، ومن أشهر الأسماك: السيبيا، الدراك، المرجان، الشعور، الوقار، البهار.

ويوجد بالمحافظة عدد من المشروعات الزراعية الحكومية، مثل: المزرعة البحثية في نويبع، ومساحتها: 350 فدانًا، وتشمل: صوبًا زراعية، أحواضًا سمكية، مزرعة زيتون. والمركز الإرشادي وعنابر التسمين، ويشمل: مركز لتأهيل وتدريب المرأة الريفية، ومزارع تسمين بطاقة 8000 كتكوت، فضلًا عن ٥ صوب زراعية لشتلات الزينة ومحاصيل الخضر، ومركز تجميع الألبان، إضافة إلى مشروع نشر وتربية نحل العسل، والذي يضم 253 خلية لصالح 106 مستفيدين، والتجمعات التنموية في 3 مدن على مساحة إجمالية 5410 أفدنة، وميناء الصيد بالطور، والمزرعة السمكية بالطور، ومزارع الدواجن بالطور، والتجمعات التنموية بسهل القاع، ومزارع تجارب بنجر السكر في سانت كاترين، والمحجر البيطري بنويبع.

وتعد محافظة جنوب سيناء من المحافظات الواعدة بالتنمية الزراعية والاستثمار في مجال الزراعة، ويوجد بها نحو 365 ألف فدان؛ إجمالي المساحات القابلة للزراعة بالمحافظة يمكن زراعتها بالمحاصيل المختلفة، ويعتمد الري على مياه الآبار الجوفية والمياه التي يتم حجزها وتجميعها من الأمطار.